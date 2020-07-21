Adana Adliyesi'nde 1 kişi silahını ateşledi: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

X-Ray cihazına yakın bölgede A.G. ile yanındaki bir kişi, tabancasını çıkarıp davanın karşı tarafından bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan davanın karşı tarafında yer alan baba ve kız ile adliye içerisindeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.