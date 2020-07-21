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Adana Adliyesi'nde 1 kişi silahını ateşledi: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı

 Adliyesi'nde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahına sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çok sayıda kişiyi yaraladı. olaya hızla müdahale etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Adana Adliyesi'nde 1 kişi silahını ateşledi: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı

Adliyesi'nde daha önce meydana gelen olayının duruşması öncesi tabancayla X-Ray cihazının bulunduğu bölgeden ateş açan iki kişi, 3'ü 6 kişiyi yaraladı.

TARAFLAR ADLİYE GİRİŞİNE GELDİ

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavganın duruşması öncesi taraflar adliye girişine geldi.

3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

X-Ray cihazına yakın bölgede A.G. ile yanındaki bir kişi, tabancasını çıkarıp davanın karşı tarafından bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan davanın karşı tarafında yer alan baba ve kız ile adliye içerisindeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere taşıdı. A.G., yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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