Adana Adliyesi'nde 1 kişi silahını ateşledi: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı
Adana Adliyesi'nde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahına sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti.
Adana Adliyesi'nde daha önce meydana gelen bıçaklı kavga olayının duruşması öncesi tabancayla X-Ray cihazının bulunduğu bölgeden ateş açan iki kişi, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladı.
TARAFLAR ADLİYE GİRİŞİNE GELDİ
Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavganın duruşması öncesi taraflar adliye girişine geldi.
3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI
X-Ray cihazına yakın bölgede A.G. ile yanındaki bir kişi, tabancasını çıkarıp davanın karşı tarafından bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan davanın karşı tarafında yer alan baba ve kız ile adliye içerisindeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sedyeyle ambulansa aldıktan sonra çevredeki hastanelere taşıdı. A.G., yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.