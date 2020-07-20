Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

Doku, Bakan Soylu'nun Gülistan'ın arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. için yurt dışı yasağı konulduğunu söylediğini de belirterek, şöyle konuştu:

"15 gün sonra su çekildikten sonra Gülistan'ın orada olup olmadığını ortaya çıkacak. En azından su muamması bitecek artık. Bakan Soylu ile yaptığımız görüşmede arama çalışmalarına katılan dalgıç ekipler de vardı. Dalgıç ekipler, Bakan Bey'e su altında bir ize rastlanmadıklarını söyleyip, 'Ama emin olmak isterseniz suyu çekeriz' dediler. Bakan Bey, bu talebi olumlu karşıladı. Ardından Bakan Bey, bizim görüşümüzün ne olduğunu sorduğunda biz daha önce olması gereken bir şeydi, biz 7 aydır bekliyoruz ve gerçekten çok yorulduk. Bakan Bey bize 'Peki siz ne düşünüyorsunuz' diye sorduğunda biz de 'cinayet şüphesi taşıdığımızı' ifade ettik. Bakan Soylu bunun üzerine cinayet ile ilgili durumun üzerinde de durduklarını söyledi."