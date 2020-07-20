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Son dakika: Üniversite öğrencisi kayıp Pınar bulundu mu?

Son dakika haberi; Üniversite öğrencisi  Muğla'da kayboldu. Güvenlik güçleri 4 gündür kayıp genç kızı arıyor, en son 'de görülen Pınar'ı arama çalışmaları Muğla merkezde yoğunlaştı. Peki arama çalışmalarında son durum ne? Kayıp Pınar'a ne oldu? A Haber muhabiri son gelişmeleri canlı yayında anlattı.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020
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Son dakika: Üniversite öğrencisi kayıp Pınar bulundu mu?

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla'da kayboldu. Güvenlik güçleri 4 gündür kayıp genç kızı arıyor, en son 'de görülen Pınar'ı arama çalışmaları Muğla merkezde yoğunlaştı. Peki arama çalışmalarında son durum ne? Kayıp Pınar'a ne oldu? A Haber muhabiri son gelişmeleri canlı yayında anlattı.

Son dakika: Üniversite öğrencisi kayıp Pınar bulundu mu? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYIP PINAR BULUNDU MU?

ÜNİVERSİTELİ PINAR'A NE OLDU? KAYIP KIZ BULUNDU MU?

Muğla'nın Ula ilçesi 'nde 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki 'den dört gündür haber alınamıyor.
Pınar Gültekin'in Perşembe günü kardeşi ile görüştükten sonra bir daha telefonlara cevap vermediği öğrenilirken, İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in hem emniyet, hem de jandarma ekiplerine kayıp Pınar Gültekin'in bulunması için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Pınar Gültekin'in Ula Akyaka Mahallesi'nde kaldığı evde sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Kayıp kızı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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