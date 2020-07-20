Muğla'da pitbull dehşeti! Kolunu parçaladılar







"BU KÖPEKLERİ BESLEMEK VAHŞETTİR"

Köpeklerden kurtulmak için çok bağırdığını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafta kalabalık toplanmaya başladı. Kimse korkudan bahçeye giremedi. Yarı baygın halde yere düşünce köpekler beni bıraktı. Dışarı çıktım. İnsanlar yardımcı olarak, elimi, yüzümü yıkadılar. Olay yerine gelen evin sahibine çevredekiler tepki gösterdi. Bu köpekleri beslemek vahşet. Oraya bir çocuk girse ne olacaktı? Davacı olacağım. Cezası neyse çeksinler. Beni mahvettiler. "

Eşini hastane odasında yalnız bırakmayan Songül Güler (50), de yaşanan olayın vahşet olduğunu söyledi.