Eski Bakan Tüzmen ile 5 sporcu Mersin'den KKTC'ye yüzerek bayrak taşıdı

BAŞBAKAN KARŞILADI

Öte yandan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kürşad Tüzmen ile 5 sporcuyu sahilde karşıladı.

Tatar, burada yaptığı açıklamada, Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümünde Tüzmen ve arkadaşlarının KKTC'ye yüzmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Tatar, "Tüzmen ve arkadaşlarının yüzerek KKTC'ye gelmesini memnuniyetle izledik. Burada bir de mesaj verilmiş oldu. Bizlerin var olabilmesi için bu denizler bizlerindir, bizlerin olması lazım. Bu coğrafyada bağımsız, hür olarak yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiyemiz her zaman yanımızda olmuştur. Olmaya da devam ediyor" diye konuştu.

Tüzmen ve arkadaşları, yanlarında getirdikleri Türkiye Bayrağı'nı Başbakan Tatar'a teslim etti. Tatar da, ekibe KKTC bayrağı hediye etti.