Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araçlar refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Kaya ve Yasin Ön yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler Polis ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.