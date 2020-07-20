12 yaşındaki Kerem'in yeniden görmesi için 45 bin liraya ihtiyaç var

Merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki evlerinde 9 yıl önce, henüz 3 yaşındayken tadilat çalışmaları sırasında gözüne demir çubuk batan Kerem'in, sağ gözü görme yetisini kaybetti. Annesi Derya Kaya (29) tarafından Mersin'de ve çeşitli illerde birçok hastaneye götürülen Kerem için uygulanan tedavilerden sonuç alınamadı.

Kaya, son olarak Ankara'da gittikleri özel bir göz hastanesinde çocuğu için aradığı umut ışığını buldu. Burada Kerem'in gözünün ışık aldığını belirleyen doktorlar, acilen kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi. Genç anne, 3 yıl önce elindeki tüm imkanlarını kullanarak Kerem'i ameliyat ettirdi. Tekrar görmeye başlayan Kerem tedaviden 6 ay sonra parkta oynarken talihsiz şekilde düştü ve korneasının zedelenmesi nedeniyle görme yetisini yeniden kaybetti.