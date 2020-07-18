Kütahya’da Jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına silahlı saldırıda bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı sonrası kaçan şahsın araç plakası tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, silahlı saldırgana nöbetçi kulübesindeki askerlerin anında karşılık verdiği belirtildi.