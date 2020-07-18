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Son dakika: Diyarbakır'dan acı haber! 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi; , 'da operasyon sırasında rahatsızlanan 'ın şehit olduğunu duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020
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Son dakika: Diyarbakır'dan acı haber! 1 asker şehit oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşamız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

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