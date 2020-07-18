Son dakika: Diyarbakır'dan acı haber! 1 asker şehit oldu
Son dakika haberi; Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'ın şehit olduğunu duyurdu.
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Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşamız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.
Başımız sağ olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/nfy1remJ1f— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 18, 2020