Otogarda uyuşturucu satışına suçüstü!
Son dakika haberine göre; 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda özellikle gençleri zehirlemek için köşe başlarında satış yapan uyuşturucu tacirlerine yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyonda bir şüpheli yakalanırken üzerinden 844 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphe üzerine durdurulan Ramazan İ. (23) isimli şahsın üzerinden ve yanındaki poşet içerisindeki ayakkabıların içine zulalanmış halde 844 adet 205.75 gram Extacy ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH