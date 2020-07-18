Gürcistan polisine direndi! Türk şoför tırdaki milli kahramanların fotoğrafını söktürmedi...

Ben de kendilerine ikisinin de gururumuz olduğunu ifade ederek sökmeyeceğimi söyledim. Kendilerine burası Ermenistan mı yoksa Gürcistan' mı ? diye itiraz ettim. Bunlarla yaşadığımı sorunlardan bıktım usandım ama bana bu fotoğrafları kimse söktüremez. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyorum. Aracımın üzerindeki fotoğraflarla birlikte uluslararası uygunluk belgesi var. Bana bu konuda yardımcı olsunlar" diye konuştu