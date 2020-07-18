18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da, iki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da, iki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

’da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde esnaf , iş yerine taşınırken devrilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki pres makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti, 1 çalışanı da yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020
ABONE OL
Isparta’da, iki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İş yerine yeni alınan 2 ton ağırlığında pres makinesi taşındığı sırada devrildi. Pres makinesinin altında kalan iş yeri sahibi Öner Yazıcı ve çalışanı İrfan Özyurt yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

Durumu ağır olan Öner Yazıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan İrfan Özyurt ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş kazasının yaşandığı yere giderek bilgi aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA