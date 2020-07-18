Isparta’da, iki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta’da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde esnaf Öner Yazıcı, iş yerine taşınırken devrilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki pres makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti, 1 çalışanı da yaralandı.
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İş yerine yeni alınan 2 ton ağırlığında pres makinesi taşındığı sırada devrildi. Pres makinesinin altında kalan iş yeri sahibi Öner Yazıcı ve çalışanı İrfan Özyurt yaralandı.
HAYATA VEDA ETTİ
Durumu ağır olan Öner Yazıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.
TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan İrfan Özyurt ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş kazasının yaşandığı yere giderek bilgi aldı.