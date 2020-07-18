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Çorum’da küçük çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Çorum’da küçük çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı

Edinilen bilgilere göre ailesi ile birlikte 'dan dedesinin yaşadığı Tepeyolatı köyüne gelen 3 yaşındaki erkek çocuğu A.G., akrabaları ile köyün yakınındaki arazide bulunan harman yerine gitti.

TRAKTÖRÜ HAREKET ETTİRDİ

İddiaya göre aile büyüklerinin harman kaldırdığı esnada viteste bırakılan ve el freni çekilen traktöre binen küçük çocuk, vitesle oynarken vitesin boşa alması sonucunda traktörü hareket ettirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Aniden çalışan traktörün üzerinde dengesini kaybeden küçük çocuk yere düştü ve hareketlenen traktörün tekeri üzerinden geçti. Hareket halindeki traktör bir ağaca çarparak dururken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının olay yerinde yaptığı incelmesinin ardından 3 yaşındaki çocuk morguna kaldırılarak otopsiye alınırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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