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Son dakika: 2 günlük bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

, 2 günlük bebeğin ölümüne neden oldu. ’da 2 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika: 2 günlük bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde 2 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bebeğin annesinin hamileliğinin son haftalarında bir düğün törenine katıldığı ve törende korona virüse yakalandığı belirtildi. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doktorların sezaryen ile dünyaya getirdiği bebekte koronavirüs görüldüğü aktarıldı. Nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu tespit edilen 2 günlük bebeğin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı bölgede henüz 35 günlük bir bebekte de koronavirüs tespit edilmiş ve hayatını kaybetmişti.

İran'nın Günabad şehrinde son 24 saatte bin kişinin korona virüse yakalandığı ve 35 kişinin hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA

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