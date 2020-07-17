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Kırgızistan'da Covid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Kırgızistan'da Covid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

'da nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç. (51), İsmail Ş. (55), Mehmet Yılmaz (47) ile Ramazan Özdemir (39), ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.

'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

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