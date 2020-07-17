17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de depremden korktu yedinci kattan atladı

İzmir'de depremden korktu yedinci kattan atladı

'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre akşam saatlerinde İzmir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden korktuğu ileri sürülen O.K.(31), 7'nci kattan aşağıya atladı. Bir otomobilin üstüne düşerek ağır yaralanan O.K., hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
İzmir'de depremden korktu yedinci kattan atladı

Olay, dün saat 21.09 sıralarında İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, O.K. balkonda olduğu sırada, İzmir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden korkarak 7'nci kattan aşağıya atladı.

İzmir'de depremden korktu yedinci kattan atladı

O.K., şans eseri apartmanın yakınında bulunan bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, O.K.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

İzmir'de depremden korktu yedinci kattan atladı

Burada tedaviye alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de depremden korktu yedinci kattan atladı

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA