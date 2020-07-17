İzmir'de depremden korktu yedinci kattan atladı

O.K., şans eseri apartmanın yakınında bulunan bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, O.K.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.