Ankara’da ilginç olay! Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir kişi, caddenin diğer tarafına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi; ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı. Bacağını bir türlü kurtarmayan kişi, yardım çığlıkları atmaya başladı.