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Ankara’da ilginç olay! Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

’da, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Etlik Caddesi Dışkapı Üst Geçidi altında caddenin karşısına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlayan uyruklu kişi, parmaklıklara sıkıştı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, çevre sakinleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Ankara’da ilginç olay! Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

Alkollü olduğu öne sürülen uyruklu bir kişi, caddenin diğer tarafına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi; ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı. Bacağını bir türlü kurtarmayan kişi, yardım çığlıkları atmaya başladı.

KURTARDILAR

Olayı gören taksi şoförü , polisi arayarak yardım çağırdı. Nejdet Demir daha sonra acı çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinlerinin de yardımıyla Somalili genci sıkıştığı yerden kurtardı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, refüjde baygın yatan kişiyi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TABURCU EDİLDİ

Bu arada aynı kişinin akşam 21.00 sıralarında da Caddesi'nde bir otelin önünde alkolün tesiriyle hareketsiz yattığı ve kaldırıldığı hastaneden kısa süre önce taburcu edildiği belirlendi.

"ARKADAŞI BIRAKIP GİTTİ"

Demir, Somalili gencin başka birisiyle birlikte olduğunu; ancak parmaklıklara sıkıştıktan sonra arkadaşının onu bırakıp gittiğini söyledi.

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