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Son dakika: Rize'de heyelan anı kamerada

'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Rize'de heyelan anı kamerada

Rize'nin Çayeli ilçesinde, büyük panik yaşandı. Sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi.

Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı.

Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.

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