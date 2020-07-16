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Ankara'da araç kontrolden çıktı şarampole devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

Ayaş ilçesinde, öğle saatlerinde -Ayaş karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Ankara'da araç kontrolden çıktı şarampole devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

'tan 'ya giden 'in (47) kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

HAYATA VEDA ETTİLER

Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67), babası Cengiz Dinçyılmaz ve kızı Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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