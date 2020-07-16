Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak

Yılmaz, "Ben telefona bakıyordum o anda. Annem, 'ful yapmışsın' dediler. Sınavın ertesi günü öğrendim zaten. Ben o an bir dondum, sonra ağladım. Sonra duygu patlaması gibi bir şey oldu. Sonucu öğrendiğim zaman değişen bir şey olmadı sadece optikte bir hata olmasından korkuyordum o da Allah'a şükür çıkmadı. Daha önce ben Osmanlıca, Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazmıştım. Oraya sizinle görüşmek istiyorum diye bir not düşmüştüm. Beni aradılar. Orada bana görüşme sözü verdiler yüz yüze. Ben Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi, Türkiye birincisi olarak gitmeyi düşündüm. Sınavdan sonra ful olduğunu öğrenince biz bunu ayarlamaya başladık. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde görüşeceğiz" diye konuştu.