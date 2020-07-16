İngiliz bilim adamları araştırdı! İşte koronavirüsten ölümlerin altından yatan neden

ORGANLARA CİDDİ ZARAR VEERİYOR

Profesör Cooke, trombozun her ölümün doğrudan nedeni olmadığını, ancak bulguların yeni tip corona virüsün vasküler komplikasyonlara (damar hastalıkları) neden olduğu teorisini desteklediğini söyledi. Corona virüs, akciğerlere saldıran bir solunum hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen, ciddi vakalarda kalp, beyin, böbrek gibi diğer organlara zarar verebiliyor.

KAN PIHTISI...

Cooke, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Baktığımız her hastanın vücudunun herhangi bir yerinde tromboz bulgusu olduğunu açıkça gösteren çok büyük bir otopsi serisi gerçekleştirdik. Açıkçası, hastada trombozun nerede görüldüğü biraz şansa bağlı. Koroner trombozu (kalp damarında kan pıhtısı) ve vasküler trombozu (genellikle damarda kan pıhtısı) olan hastalar gördük" ifadelerini kullandı.