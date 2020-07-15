Son dakika: Kastamonu Valiliğinden Kovid-19 uyarısı! Vaka sayılarında korkutan artış...

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Avni Çakır başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıdan çıkan sonuçlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde vaka sayılarında son dönemde artışlar olduğu, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkılmaması, bunun yanında el hijyenine ve mesafe kurallarına titizlikle uyulması gerekmektedir. Maske denetimleri sıklaştırılacak ve maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı özellikle vurgulanmıştır."