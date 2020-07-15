15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Samsun’da balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu

ilçesinde, bir binanın 2'nci katındaki bir anda gürültüyle çöktü. Balkondan düşen beton parçaları, park halindeki otomobillere zarar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2020
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Samsun’da balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu

Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki balkon çöktü.

OTOMOBİLLERDE HASAR OLUŞTU

Kimsenin bulunmadığı balkondan düşen beton parçaları, park halindeki Erhan Ayan'a ait 55 AAY 958 ile Bayram Binay'a ait 55 BN 158 plakalı otomobillerin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu.

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