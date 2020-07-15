Samsun’da balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu
Bafra ilçesinde, bir binanın 2'nci katındaki balkon bir anda gürültüyle çöktü. Balkondan düşen beton parçaları, park halindeki otomobillere zarar verdi.
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Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki balkon çöktü.
OTOMOBİLLERDE HASAR OLUŞTU
Kimsenin bulunmadığı balkondan düşen beton parçaları, park halindeki Erhan Ayan'a ait 55 AAY 958 ile Bayram Binay'a ait 55 BN 158 plakalı otomobillerin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu.