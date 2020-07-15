Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara hakkındaki hava durumu hakkında önemli uyarılarda bulundu. Kocaeli ve Sakarya gibi kentlerde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için de genel tabloyu yayınlandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.