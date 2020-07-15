Mersin’de köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı

SİTE SAKİNLERİ ÖNLEM İSTİYOR

Çevrede bulunan site sakinleri ise sürücülerin aşırı hız yaptığı yolda önlem alınmasını istedi. Site sakini Uğur Deliktaş, "Araç sürücüleri akşamları buradan süratli bir şekilde geçerek hayvanları zor durumda bırakıyorlar. Burada birkaç gün önce bir canımızı daha kaybettik. İnsanlar çok duygusuz ve duyarsız davranıyor. Bir cana çarpıyorlar arkalarına bile bakmadan gidiyorlar. Buraya sürücülerin yavaşlaması amacıyla kasis yapılması için dilekçe verdik. Yetkililerden buraya el atmalarını istiyoruz" dedi.