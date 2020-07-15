15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Mersin’de köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı

’de 3 Temmuz Cuma günü merkez Yenişehir ilçesi 23'üncü Cadde üzerinde yola çıkan sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredeki diğer köpekler ise yerde yatan köpeğin başında bekledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Mersin’de köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı

Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeğine otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, yakındaki bir sitenin sakinleri tarafından veterinere götürülen , kurtarılmadı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SEKEREK KAÇTI

Görüntülerde, otomobilin köpeğe çarptığı ve sürücüsünün kaçtığı, metrelerce sürüklenen köpeğin başında diğer köpeklerin beklediği görüldü. Başka bir güvenlik kamerasına ise yoldan karşıya geçmek isteyen köpeğe otomobilin çarptığı, ayağı kırılan köpeğin ise can havliyle sekerek kaçtığı yansıdı.

SİTE SAKİNLERİ ÖNLEM İSTİYOR

Çevrede bulunan site sakinleri ise sürücülerin aşırı hız yaptığı yolda önlem alınmasını istedi. Site sakini Uğur Deliktaş, "Araç sürücüleri akşamları buradan süratli bir şekilde geçerek hayvanları zor durumda bırakıyorlar. Burada birkaç gün önce bir canımızı daha kaybettik. İnsanlar çok duygusuz ve duyarsız davranıyor. Bir cana çarpıyorlar arkalarına bile bakmadan gidiyorlar. Buraya sürücülerin yavaşlaması amacıyla kasis yapılması için dilekçe verdik. Yetkililerden buraya el atmalarını istiyoruz" dedi.

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