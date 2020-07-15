Define uğruna yaptılar: Bu kadar cahil bir kesime rastlamadım

'UYGARLIĞIN HİÇBİR DÖNEMİNDE BU KADAR CAHİLLİĞE RASTLAMADIM'

Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Kısa yoldan zengin olma hülyasına dalan define avcıları tarihin izlerini birer birer yok ederken içimiz sızlıyor. Benim uzmanlık alanım Uygarlık Tarihi. Uygarlığın hiçbir döneminde bu kadar cahil bir kesime rastlamadım. Güvercinli kaya olarak bilinen noktada taş tıraşlanmış ve üzerine bir niş işlenmiş. Bunun bir hazineyi işaret ettiğine inanarak daha önce de kaçak kazı yapılmıştı. Bu kez işi daha da ileriye götürüp kaya kütlesini parçalamışlar. Yazık, günah. İnşallah bu son olur" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.