Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş ALES açıklaması
Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."
16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 13, 2020
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