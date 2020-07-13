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Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş ALES açıklaması

Son dakika haberi... Başkanı , " tarihinde uygulayacağımız ’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş ALES açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."

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