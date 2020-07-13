Elbistan’da koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyulmayan düğünlerde resmi nikah kıyılmayacağını bildirdi.

KURALLARA UYMA ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.

"GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMADIĞI DÜĞÜN MERASİMLERİNDE..."

Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" dedi.