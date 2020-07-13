Düğünde polise saldıran 6 kişi adliyeye sevk edildi
Afyonkarahisar'da sokak düğününde polise saldıran ve 4 polisi yaralayan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakınları, adliye önünde bekledi.
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