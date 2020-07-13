ATM dolandırıcıları polisin takibiyle yakalandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla hesapları boşaltan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'te para çekme makinelerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların hesabını boşaltan dolandırıcıları takibe aldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlik tespitini yapan ekipler, İstanbul'dan kiraladıkları otomobil ile Gölcük'e geldikleri belirlenen H.Ç. ve
M.E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ateş başında geçen 61 yıl
- Çarpıcı Ayasofya yazısı: Osmanlı’nın intikamı
- Şaka değil gerçek! Dansözlü düğün eğlencesi!
- Müge Anlı'dan Wayfair skandalına canlı yayında tepki!
- 108 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı
- Bez maske kullananlar dikkat! Sağlık Bakanlığı uyardı
- Gözleme satarak cami yaptırıyorlar
- Otobanda davullu zurnalı düğün!
- İngiliz raporlarında çarpıcı Ayasofya detayı!
- Acılar katlanıyor! Ölü sayısı her an artıyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?
- KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?