13 Temmuz 2020, Pazartesi
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ATM dolandırıcıları polisin takibiyle yakalandı

’nin Gölcük ilçesinde, 'lere yerleştirdikleri aparatlarla hesapları boşaltan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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ATM dolandırıcıları polisin takibiyle yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'te para çekme makinelerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların hesabını boşaltan dolandırıcıları takibe aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlik tespitini yapan ekipler, İstanbul'dan kiraladıkları otomobil ile Gölcük'e geldikleri belirlenen H.Ç. ve

M.E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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