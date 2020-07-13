Van Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkale'de gerçekleştirilen müşterek operasyonda; 2 piyade tüfeği, 6 piyade tüfeği şarjörü, 20 metre kablo, 2 kilo çivi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.