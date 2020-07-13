Van Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi... Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkale'de gerçekleştirilen müşterek operasyonda; 2 piyade tüfeği, 6 piyade tüfeği şarjörü, 20 metre kablo, 2 kilo çivi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
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