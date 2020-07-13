13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Van Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Van Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başkale'de gerçekleştirilen müşterek operasyonda; 2 piyade tüfeği, 6 piyade tüfeği şarjörü, 20 metre kablo, 2 kilo çivi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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