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İzmir'de dehşet! Yaşlı kadın pompalı tüfekle vuruldu

'in Buca ilçesinde tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2020
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İzmir'de dehşet! Yaşlı kadın pompalı tüfekle vuruldu

Mustafa Kemal Mahallesi 695 Sokak'taki bir evde oğluyla birlikte yaşayan Hatice Sevinç (74), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

İzmir'de dehşet! Yaşlı kadın pompalı tüfekle vuruldu

Tüfek sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sevinç'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı.

İzmir'de dehşet! Yaşlı kadın pompalı tüfekle vuruldu

Hatice Sevinç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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