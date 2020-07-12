İzmir'de dehşet! Yaşlı kadın pompalı tüfekle vuruldu
İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Mustafa Kemal Mahallesi 695 Sokak'taki bir evde oğluyla birlikte yaşayan Hatice Sevinç (74), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.
Tüfek sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sevinç'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hatice Sevinç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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