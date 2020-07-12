İstanbul Fatih’te büyük vicdansızlık! Surların dibine bırakılan bebeğe polis şefkati
İstanbul Fatih’te bulunan surların dibinde bir bebek olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekipler puset içerisinde buldukları bebeği hastaneye götürerek tedavi altına aldı.
Dün saat 19.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde surların bulunduğu bölgede terk edilmiş bir bebek olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince ivedilikle bahse konu adrese geçildi.
Yapılan kontrolde bebeğin puset içerisinde olduğu görüldü.
Ekipler tarafından kurtarılan bebek gerekli tedavisi için ivedilikle 112 Acil Yardım Ekibine teslim edilerek en yakın hastaneye intikali gerçekleştirildi.
(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
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