'Hoş geldin' bilançosu: 31 kişi karantinaya alındı!

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde yaşayan E.K.'yi, Gaziantep'te yaşayan anne, baba ve kardeşi ziyarete geldi. Yaklaşık 1 hafta burada misafir olan ailenin geldiğini duyan mahalledeki yakınları da 'hoş geldin' ziyareti için E.K.'nin evine geldi.