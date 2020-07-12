Aydın'da olaylı gece! Kendi evini yaktı
Son dakika haberi... Aydın'ın Çine ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi evini ateşe verdi. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan İbrahim A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören İbrahim A, Mutaflar Mahallesi'ndeki evini kimsenin olmadığı sırada yaktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.
Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan İbrahim A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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