Ayasofya için 54 yıl mücadele etti ve kazandı! Kandemir: Sevinçten ağladım
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, daha önce müzeye çevrilen Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılmasına vesile olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir Sabah'a konuştu. Kandemir "Çok mutluyum, sevinçten ağladım. Danıştay 10. Dairesi'nin kararının ardından vatandaşlar İstanbul Ayasofya Camisi'ne koştu. Yaşlı gözlerle ikindi ve akşam namazlarını kıldı" dedi.
Kandemir, müzeye çevrilen sırasıyla İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, İlyas Bey, Kariye ve İstanbul Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması için yargıya başvurmuştu.
İşte Kandemir'in söyledikleri:
* 1966 yılında da İstanbul Ayasofya'da da namaz kıldım. İstanbul Ayasofya'nın içindeki memurlar görmesin diye pencerenin kenarında namaz kılıyorduk. Arkadaşla nöbet tutuyor ve sırayla namaz kılıyorduk. Görevliler geldiğinde ise namazı bozuyorduk.
* Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü'nde okudum. 1966'da Trabzon Ayasofya'nın dışında toz içinde bulunan alanda namaz kıldım. Bu namazı kıldıktan sonra bu caminin içinde halıların üzerinde namaz kılacağıma yemin ettim. 1966'da öğrenci iken başlattığım mücadele; 8 Haziran 2013'de Trabzon Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla son buldu.
* İznik Ayasofya'ya gezmek için gittiğimde içeri giriş için para verdim. Para verdiğim halde içeri almadılar. Bu sırada Roma'dan bir grup papaz geldi. Papazlar içeri alınınca beni de mecbur aldılar. İznik Ayasofya'da hukuki süreci başlatan olay budur. İznik Ayasofya, 6 Kasım 2011'de ibadete açıldı.
* İstanbul'un fethinde; Fatih Sultan Mehmet cuma namazını kıldırmıştır, 24 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kıldırmalıdır. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde İstanbul Ayasofya'nın herhangi bir yerinin kilise olarak kullanılacağına yönelik madde yok. Dünyanın her ülkesinde mülkiyet önemlidir ve kutsaldır. İstanbul Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in mülkiyetindedir. Kızıl Elma'nın gerçekleşmesi için çalıştık. Allah da nasip etti.
* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın açılmasının en büyük mimarıdır. Yunanistan'da da cuma namazı kılacağız. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen ve şu anda kapalı bulunan Fatih Camii'nde namaz kılacağız.Bu konuda dilekçemizi hazırladık, avukatımızı belirledikten sonra vekalet vereceğim. Bu konuda da hukuki mücadele vereceğiz. Türkiye'de müzelerin yeniden camiye dönmesini hukuki yollarla aldıysak, hukuki yollarda Yunanistan'daki Fatih Camii'ni açacağız. Hazırlıklarımız tamam. Belgeleri hazırladım, bütün çalışmaları yaptım.
* 1994 yılında İstanbul Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edilmesine yönelik dava açtık. 1996 yılında açtığımız dava reddedildi. Dava açma ehliyetimin olmadığı iddia edildi ve açtığım dava reddedildi. AK Parti döneminde ise açtığım davalar yaptığım başvurular kabul edildi. Sırasıyla müze olan İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, İlyas Bey, Kariye ve İstanbul Ayasofya cami olarak açıldı.
* İznik Ayasofya'ya gezmek için gittiğimde içeri giriş için para verdim. Para verdiğim halde içeri almadılar. Bu sırada Roma'dan bir grup papaz geldi. Papazlar içeri alınınca beni de mecbur aldılar. Papazlar cübbelerini çıkardılar ve ayine başladılar. Ben de namaz kılmaya başladım. Onlar ayin yaparken, ben de namazımı kıldım. O zaman dedim ki 'Benim camimde papazlar ayin yapamaz. Benim camimde Müslümanlar namaz kılabilir. İznik Ayasofya'da hukuki süreci başlatan olay budur. İznik Ayasofya, 6 Kasım 2011'de ibadete açıldı.
* Fatih Sultan Mehmet, İstanbul fethi sırasında işçilerin cuma namazı ile vakit namazları kılması için Rumelihisarı Boğazkesen Mescidi'ni yaptırmış. 1996'da bir gazetede Boğazkesen Mescidi'nde konser yapıldığına yönelik haberi görünce harekete geçtim. Söz konusu mescidin alanında şarkı söyleniyor ve dans ediliyordu. 'Mescidimde bu olmamalı' dedim ve dava sürecini başlattım. Açtığım dava kabul edildi ve Rumelihisarı Boğazkesen Mescidi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Haziran 2016'da açıldı.
* Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde İstanbul Ayasofya'nın herhangi bir yerinin kilise olarak kullanılacağına yönelik madde yok. Mümkün değil. Vakfiyenin tamamında söz konusu yerin cami olduğu ifade edilmiş. Dünyanın her ülkesinde mülkiyet önemlidir ve kutsaldır. İstanbul Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in mülkiyetindedir. Duruşmalarda mülkiyetin önemine dikkat çektik. Cami Fatih Sultan Mehmet'in mülküdür.
Kenan Kıran/SABAH
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