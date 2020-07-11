Van’da bir şahsın üzerinden 545 gram metamfetamin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya halinde bulunan F.M.'nin durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı.

METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan üst aramasında; 11 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde; toplam 545 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan F.M., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.