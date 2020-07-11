Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı

İstanbul Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa döküldü.

ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evden yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.