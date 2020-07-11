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Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı

Son dakika haberine göre, 'te iki katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı

İstanbul Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa döküldü.

ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evden yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.

İstanbulda korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı İSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN! MAHALLEDE PANİK YAŞANDI

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