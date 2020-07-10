Şile’de sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler
Bir grup vatandaş tarafından toplu halde düzenlenen iş yeri açılış töreni bu kadarına da pes dedirtti. Restoran açılışında sosyal mesafe hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildi. Maske takılmadığı görülürken o anlar kameraya yansıdı.
Korona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan açılış törenleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla tekrar yapılmaya başlandı.
OMUZ OMUZA HALAY
Şile'de bir grup vatandaş tarafından açık alanda yapılan açılış töreninde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildiği görüldü.
MASKE TAKMADILAR
Açılış töreninde bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz açılış töreni cep telefonu kameralarına yansıdı.
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