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Şile’de sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler

Bir grup vatandaş tarafından toplu halde düzenlenen iş yeri açılış töreni bu kadarına da pes dedirtti. Restoran açılışında sosyal hiçe sayılarak çekildi. takılmadığı görülürken o anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Şile’de sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler

Korona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan açılış törenleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla tekrar yapılmaya başlandı.

Şile’de sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler ŞİLE'DE SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYARAK OMUZ OMUZA HALAY ÇEKTİLER

OMUZ OMUZA HALAY

Şile'de bir grup vatandaş tarafından açık alanda yapılan açılış töreninde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildiği görüldü.

MASKE TAKMADILAR

Açılış töreninde bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz açılış töreni cep telefonu kameralarına yansıdı.

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