11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hangi sosyal aktivite ne kadar riskli? Bilim insanlarından çarpıcı rapor

Dünya, corona virüsle mücadelesinde normalleşme adımlarını bir bir hayata geçirdi. Peki normalleşme adımlarının atılmasıyla, hangi sosyal aktiviler tehlikeli konumda bulunuyor? ABD'li bilim insanları konuya ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı. Buna göre, risk oranının 1 ile 10 arasında derecelendirdiği araştırmada, en fazla riskin barlarda, en az riskin ise mektup açma ve yemek siparişi almakta bulunduğu aktarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Hangi sosyal aktivite ne kadar riskli? Bilim insanlarından çarpıcı rapor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında vaka sayısı 12 milyonu aşarken, ülkeler kademeli olarak normalleşme adımları atıyor.

Bununla birlikte, aylarca karantinada kalan insanlar sosyal hayata dönmeye başladı. Ancak, hangi mekanların ve sosyal aktivitelerin Covid-19 karşı güvenli olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Aşağıdaki grafikten insanların günlük hayatında önemli yer tutan 37 aktivitenin risk durumunu inceleyebilirsiniz.



OKULA VE OFİSE GİTMEK ORTA RİSKLİ
ABD'de yer alan Teksas Tıp Derneği, 37 aktivitenin sahip olduğu Covid-19 risk durumunu değerlendirdiği bir rapor yayımladı. Listede bara gitmek ve kalabalık dini törenlere katılmak başı çekerken, mektup açmak ve yemek siparişi vermek en az risk oluşturan aktiviteler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, plaja, okula ya da ofise dönmenin orta riskli eylemler arasında yer aldığı görülüyor.

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