İstanbul pişkin hırsız telefonu çalıp sahibine selam verdi! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelen bir şoför aracının yanında arkası dönük bir şekilde yemek yediği sırada, aracına bir kişi yanaştı. Önce çevreyi kolaçan eden hırsız, ardından taksinin içine uzanarak cep telefonunu çaldı.

"AFİYET OLSUN HAYIRLI İŞLER"

O sırada yemek yiyen kişinin yanından geçerek, "Afiyet olsun hayırlı işler" diyerek selam verip uzaklaştı. Bu kadarına da pes dedirten olayda taksiciler şahsın yakalanmasını istiyor.

"SELAM VERİP UZAYIP GİDİYOR"

Ticari taksi sahiplerinden Harun Canbay o anları anlatarak, "Burada üç arabamız sıra halinde, bir arkadaşımız dinlenirken arkası dönük kahvaltı yaparken adamın biri geliyor. Önce sağı solu kolaçan ediyor sonra arabanın içinden telefonu sessizce alıyor. Geçerken yemek yiyen arkadaşımıza 'Afiyet olsun hayırlı işler' diye selam verip uzayıp gidiyor. Böyle bir komedi geçti başımızdan" dedi.





O ANLAR GÜVELİK KAMARASINA YANSIDI

Rahat tavırlarıyla hırsızlık yapan kişinin o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin arabanın içinde uzandığı ve bir şey alarak yemek yiyen kişinin yanından geçtiği ve selam verdiği görülüyor.