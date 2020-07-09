10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul pişkin hırsız telefonu çalıp sahibine selam verdi! O anlar kamerada

İstanbul pişkin hırsız telefonu çalıp sahibine selam verdi! O anlar kamerada

'de Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde ticari sürücüsünün kahvaltı yaptığı anı fırsat bilen , önce camı açık olan aracın içinden telefonu çaldı. Hırsız daha sonra dikkat çekmemek için sürücüye verip kayıplara karıştı. hırsızın telefonu çaldığı ve selam verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
ABONE OL
İstanbul pişkin hırsız telefonu çalıp sahibine selam verdi! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelen bir şoför aracının yanında arkası dönük bir şekilde yemek yediği sırada, aracına bir kişi yanaştı. Önce çevreyi kolaçan eden hırsız, ardından taksinin içine uzanarak cep telefonunu çaldı.

İstanbul pişkin hırsız telefonu çalıp sahibine selam verdi! O anlar kamerada İSTANBUL PİŞKİN HIRSIZ TELEFONU ÇALIP SAHİBİNE SELAM VERDİ! O ANLAR KAMERADA

"AFİYET OLSUN HAYIRLI İŞLER"

O sırada yemek yiyen kişinin yanından geçerek, "Afiyet olsun hayırlı işler" diyerek selam verip uzaklaştı. Bu kadarına da pes dedirten olayda taksiciler şahsın yakalanmasını istiyor.

"SELAM VERİP UZAYIP GİDİYOR"

Ticari taksi sahiplerinden Harun Canbay o anları anlatarak, "Burada üç arabamız sıra halinde, bir arkadaşımız dinlenirken arkası dönük kahvaltı yaparken adamın biri geliyor. Önce sağı solu kolaçan ediyor sonra arabanın içinden telefonu sessizce alıyor. Geçerken yemek yiyen arkadaşımıza 'Afiyet olsun hayırlı işler' diye selam verip uzayıp gidiyor. Böyle bir komedi geçti başımızdan" dedi.



O ANLAR GÜVELİK KAMARASINA YANSIDI

Rahat tavırlarıyla hırsızlık yapan kişinin o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin arabanın içinde uzandığı ve bir şey alarak yemek yiyen kişinin yanından geçtiği ve selam verdiği görülüyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA