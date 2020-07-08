Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara : A kan grubu olanların riski daha yüksek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, resmi Twitter hesabından yeni tip koronavirüs ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

A GRUBU DAHA KOLAY, 0 GRUBU DAHA ZOR YAKALANIYOR"

Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişkiye değinen Kara, "COVID-19 kan grupları ilişkisi: A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken, 0 kan grubu olanlar az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"TEDBİRİ BIRAKMAYIN" MESAJI

Ateş Kara, mesajının devamında ise "Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" diyerek, tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.