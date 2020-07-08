Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara : A kan grubu olanların riski daha yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, A kan grubu olanların Kovid-19'a yakalanma oranının daha yüksek olduğunu, 0 grubu olanların ise daha az olduğunu açıkladı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, resmi Twitter hesabından yeni tip koronavirüs ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
A GRUBU DAHA KOLAY, 0 GRUBU DAHA ZOR YAKALANIYOR"
Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişkiye değinen Kara, "COVID-19 kan grupları ilişkisi: A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken, 0 kan grubu olanlar az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" ifadelerini kullandı.
"TEDBİRİ BIRAKMAYIN" MESAJI
Ateş Kara, mesajının devamında ise "Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" diyerek, tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.
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