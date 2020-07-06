06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü

Çumra ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü uyruklu (21) ile yanındaki vatandaşı (18) yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü

Karahüyük'ten Sürgüç yönüne arazi yolundan giden Afgan Halit Muri'nin kullandığı 42 ADL 73 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Sürücü Muri ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün, araç içinde sıkıştı.

HAYATA VEDA ETTİLER

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Muri ve Dün'ün, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Halit Muri ve Mehrap Dün'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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