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Aksaray’da kız istemeden dönen ailenin aracı kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

’da saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolunun 7’nci kilometresinde kız istedikten sonra 'dan 'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Aksaray’da kız istemeden dönen ailenin aracı kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Kız istedikten sonra 'dan 'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı. Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi.

EMNİYET KEMERİ KESİLDİ

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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