Aksaray’da kız istemeden dönen ailenin aracı kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı. Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi.