Aksaray’da kız istemeden dönen ailenin aracı kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı
Aksaray’da saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolunun 7’nci kilometresinde kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı. Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi.
EMNİYET KEMERİ KESİLDİ
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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