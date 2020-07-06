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Gaziantep’te elektrik akıma kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

’te dün Yeşilköy Mahallesi taziye evi inşaatında çalışırken taşıdığı demirlerin elektrik kablolarıyla temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki Suriyeli Mahmud hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Gaziantep’te elektrik akıma kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

Taziye evi inşaatında çalışan Suriye uyruklu Mahmud El Sati, taşıdığı demir çubukların elektrik kablolarına temas etmesi ile akıma kapıldı. Ağır yaralanan El Sati, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan El Sati, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

El Sati'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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