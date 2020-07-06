Gaziantep'te, 52 dereceyi gösteren termometreler de vatandaşları evde tutamadı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlerdir vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, 52 dereceyi gösteren termometreler de vatandaşları evde tutmaya yetmedi. Kent merkezinde 52 dereceyi gören sıcağa rağmen çarşı pazardaki aşırı yoğunluk pes dedirtti.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak dikkat çeken Gaziantep'te, 52 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları da vatandaşları evde tutmaya yetmedi.
Son günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından vaka sayısı yoğun şekilde artan kentler arasında gösterilen Gaziantep'te, sıcak hava nedeniyle nefes almak bile zorlaşmasına rağmen sokaklardaki yoğunluk azalmadı. Çarşı pazara akın eden vatandaşların çoğunluğu sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken bazı vatandaşlar hiç maske takmadı, bazıları ise maskelerini çenesinin altına kadar indirdi.
Sıcağın kendilerini etkilediğini söyleyen bazı vatandaşlar ise işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.
"DEVLET HER VATANDAŞIN BAŞINA POLİS DİKEMEZ"
Çarşıdaki yoğunluğun sıcaklığa rağmen çok fazla olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Hava çok sıcak. Nefes almak bile zor ama çarşı çok kalabalık. İnsanlar ne sıcağı ne de virüsü pek takmıyor. Bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiç umursamıyor. Bazıları ise maskelerini çenesinin altına kadar indirerek dolaşıyor" derken bir başka vatandaş ise "Devlet ve yetkililer alınması gereken bütün önlemleri söylüyor ama halk pek dikkat etmiyor. Devlet her vatandaşın başına polis asker dikemez ki. Yani o yüzden biraz iş vatandaşlara kalıyor. Gaziantep'te ise vatandaşlar bu durumu pek umursamıyor" ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş da insanların kullanıp yere attığı maskelerden virüs bulaştığını iddia ederek yetkililere önlem alınması için çağrıda bulundu. Sıcak havaya ve salgına rağmen dışarı çıkan genç bir vatandaşın alışveriş için dışarı çıktığını söylemesi de dikkat çekti.
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