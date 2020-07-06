CHP’li Mansur Yavaş’ın bir algısı daha patladı! 60 dolar yalanı fazla sürmedi
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı, aynı firmadan 25 dolara alıyoruz” diyerek algı operasyonuna kalkıştı. AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Yavaş’ın algısını patlattı. Gökçek, 1 ton asfaltın 2015-2018 döneminde 62,37 liradan alındığını, bu durumun 2019-2020 Yavaş döneminde 101,75 liraya çıktığını gösterir bir tablo paylaştı. Ayrıca Gökçek, petrol fiyatlarının 165 dolardan 20 dolara düştüğünü de vurgulayarak “Hadi fiyatları düşürsene Mansur Yavaş” diyerek tepkisini dile getirdi. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberinin detayları
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Başkent genelinde faaliyet gösteren 13 Organize Sanayi Bölgesi'nin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda "AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı, aynı firmadan 25 dolara alıyoruz" dedi. AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Yavaş'ın bu ifadesini sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.
CİDDİ FİYAT FARKI
Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden 1 ton asfalt yapım fiyatlarını dönemleriyle paylaştı. Tabloya göre, Gökçek'in dönemi ile Yavaş dönemi arasında ciddi bir fiyat farkının olduğu görüldü. Buna göre Gökçek'in 62,37 ila 81.17 arasında değişen tutarlarla asfalt döşediği görüldü.
Aynı tabloda Mansur Yavaş'ın fiyatları şoke etti. Yavaş'ın 1 ton asfaltı 101,75 lira ile 155,96 lira arasında döşettiği görüldü.
SÖZCÜ'YE TEPKİ
Gökçek ayrıca konuyu manşetine taşıyarak algıya ortak olan Sözcü'ye de tepki gösterdi. Melih Gökçek paylaşımında şunları söyledi: "Yalan söylüyorsun Sözcü. Gönüllü sazan mısınız? Hadi sizi sazan yerine koyanlara sorun, belgeleriyle bu listenin aksini ispat edebilirler mi? Petrol fiyatları 165 $'dan 20 $'a düştü. Hadi fiyatları düşürsene Mansur Yavaş… İşin gücün algı." (Damla Kaya/Sabah)
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