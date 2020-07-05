Son dakika: Trafikten men edildi! İstanbul'da uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı |Video

İçerisinde toplam 28 kişi olması gereken otobüsten 40 kişi çıktı. İçerisinde fazla yolcu bulunan halk otobüsü sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, halk otobüsü güzergahı dışında seyir ettiği için 15 gün trafikten men edildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN