05 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: Trafikten men edildi! İstanbul'da uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı |Video

Son dakika haberi... 'ta toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, fazla yolcu alan halk otobüsü güzergahı dışında durdurularak idari para cezası kesilip, 15 gün de trafikten men edildi. 28 kişinin bulunması gereken otobüsten 40 kişi çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Son dakika: Trafikten men edildi! İstanbul'da uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı |Video

Esenyut'ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Denetim sırasında bir otobüsün kaçtığı görüldü.

Son dakika: Trafikten men edildi! İstanbul'da uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı |Video

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri içinde fazla yolcu olan halk otobüsünü durdurmaya çalıştı. Halk otobüsü şoförü güzergahı dışında durduruldu.

Son dakika: Trafikten men edildi! İstanbul'da uygulamadan kaçan otobüsten 40 yolcu çıktı |Video

İçerisinde toplam 28 kişi olması gereken otobüsten 40 kişi çıktı. İçerisinde fazla yolcu bulunan halk otobüsü sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, halk otobüsü güzergahı dışında seyir ettiği için 15 gün trafikten men edildi.

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