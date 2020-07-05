Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar'dan çağrı: HDP'den, PKK'dan korkmayın
Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, "Kızım kaçırılalı 9 yıl oldu. Evladımı almadan buradan kalkmam. Bütün ailelere sesleniyorum; gelin burada evladınızı isteyin. HDP'den, PKK'dan korkmayın. Onlar size hiçbir şey yapamaz." dedi.
Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için katıldığı oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını, evladının yokluğunda büyük acılar çektiğini dile getirdi.
Evlatlarını HDP'den istediklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:
"Kızım kaçırılalı 9 yıl oldu. 9 sene daha geçse kızımı almadan buradan kalkmayacağım. Evladımı almadan buradan kalkmam. Bütün ailelere sesleniyorum; gelin burada evladınızı isteyin. HDP'den, PKK'dan korkmayın. Onlar size hiçbir şey yapamaz. Korkmadan, çekinmeden gelin evlatlarınızı isteyin. Onlar (HDP ve PKK) hiçbir şey yapamaz. Kızım Şeyma beni görüyorsan, duyuyorsan çekinmeden korkmadan gel güvenlik güçlerimize teslim ol."
"ÇIKIN GELİN, EVLATLARINIZI İSTEYİN"
Anne Songül Altıntaş da 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan evladını almak için eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.
Çocuğu kaçırılan tüm ailelerin eyleme dahil olmasını isteyen Altıntaş, şöyle dedi:
"Evde oturarak kimsenin çocuğu gelmez. Burada aileleri çocuklarını görüyor. Ailelerinden, annesinden babasından etkileniyor. Bazı çocuklar gelmeye başladı. Hepimiz çok sevindik, mutlu olduk. Hepiniz gelin, çocuğunuzu isteyin. Bütün aileler PKK'ya karşı uyandı. Kimse artık ne PKK'nın ne de HDP'nin sözüne inanmıyor. Millet uyandı, artık ne oyunlar çevirdiğinin herkes farkına vardı. Çıkın gelin, evlatlarınızı isteyin."
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