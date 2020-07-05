Son dakika: Şanlıurfa'da 92 ev karantinaya alındı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 24, Harran'da 2, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 25, Suruç'ta 7 ve Viranşehir'de 13 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Siverek'te 3, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 6 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.
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