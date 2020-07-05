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Son dakika: Şanlıurfa'da 92 ev karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'da kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların yeni tip (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Son dakika: Şanlıurfa'da 92 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 24, Harran'da 2, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 25, Suruç'ta 7 ve Viranşehir'de 13 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Siverek'te 3, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 6 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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